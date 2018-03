Eletrobras cai 4 posições e está entre as piores em distribuição de energia

A Eletrobrás-PI é uma das distribuidoras de energia elétrica com pior desempenho de 2017, é o que diz o ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O período de avaliação corresponde de janeiro a dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados pela agência no último dia 15.

Em 2016, ainda como antiga Cepisa(Companhia Energética do Piauí), a empresa ocupava a 23º posição no ranking de desempenho da ANEEL, o que representa uma queda atual de quatro posições na lista. Em 2015, a empresa ocupava o 27º lugar.

Ao todo foram avaliadas 58 concessionárias de todo o país, que foram divididas em: grande porte, com número de consumidores maior que 400 mil e menor porte com número de consumidores igual ou menor a 400 mil.

Das empresas de grande porte, as primeiras colocadas, com melhor desempenho são: Energisa Minhas Gerais (EMG), Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Os últimos lugares da lista estão ocupados pela Enel Goiás, em 33º, e a Eletrobras Alagoas, em 32º lugar. A concessionária que mais regrediu no ranking foi a Energisa Sergipe com recuo de 8 posições em comparação a 2016.

A classificação é elaborada com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação dos valores apurados de DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) das concessionárias em relação aos limites estabelecidos pela ANEEL para esses indicadores.

O ranking é um instrumento que incentiva as concessionárias a buscarem a melhoria contínua da qualidade do serviço.

Nayara FelizardoGeici Mello