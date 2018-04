Dólar fecha a R$ 3,50, maior patamar desde junho de 2016

O dólar fechou em alta de 1,16% ante o real nesta segunda-feira (30), cotado a R$ 3,5026, e acumulou avanço de 6,03% somente em abril. É o maior patamar de fechamento desde 3 de junho de 2016 (R$ 3,5244).

Ao longo da sessão, os investidores acompanharam com atenção os dados da economia dos Estados Unidos e novos indícios para identificar como o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americana) deve se comportar na condução da política monetária.

A alta dos juros pelo Fed tem potencial para levar recursos aplicados em outros países, sobretudo nas economias emergentes, para os Estados Unidos.

Na manhã desta segunda-feira, os dados de inflação dos EUA medidos pelo PCE vieram em linha com o esperado, e não deverão alterar o ritmo gradual de aumento da taxa de juros no país. Mas na quarta-feira as atenções se voltam para a reunião do banco central dos EUA e, na sexta, para relatório de emprego do país.

"A força do dólar indica cautela dos investidores aos dados da economia norte-americana na semana", explicou um profissional da mesa de câmbio de uma corretora local, segundo a Reuters.

A incerteza com o quadro político do país também permaneceu no radar dos investidores.

A sessão também foi marcada formação da taxa Ptax de final de mês, o que tende a ampliar o vaivém da moeda.

