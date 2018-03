Dois apostadores dividem premiação da Lotomania em São Paulo

Dois apostadores acertaram as 20 dezenas do concurso 1.852 da Lotomania. Cada um deles vai receber a premiação de R$ 679.960,89. Os números sorteados nesta terça-feira (27), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 06, 08, 10, 26, 27, 36, 39, 44, 53, 62, 63, 68, 73, 76, 78, 84, 85, 93 e 98. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 29, é de R$ 400.000,00. Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 679.960,89



19 números acertados - 27 apostas ganhadoras, R$ 8.419,56



18 números acertados - 240 apostas ganhadoras, R$ 845,71



17 números acertados - 1642 apostas ganhadoras, R$ 86,52



16 números acertados - 7439 apostas ganhadoras, R$ 19,09



15 números acertados - 30419 apostas ganhadoras, R$ 4,67



0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 113.664,14





Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas



Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.640 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (27), em Canela (RS), foram os seguintes: 04, 10, 26, 51 e 63. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 28, é de R$ 2,8 milhões. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador



Quadra - 4 números acertados - 66 apostas ganhadoras, R$ 5.911,33



Terno - 3 números acertados - 5779 apostas ganhadoras, R$ 101,52



Duque - 2 números acertados - 141009 apostas ganhadoras, R$ 2,28



Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.161 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (27), em Canela (RS), foram os seguintes: 01, 33, 41, 49, 50, 55 e 71. O time do coração é o Treze/PB. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 29, é de R$ 5,1 milhões. Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador



6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 16.651,16



5 números acertados - 222 apostas ganhadoras, R$ 750,05



4 números acertados - 3864 apostas ganhadoras, R$ 6,00



3 números acertados - 36368 apostas ganhadoras, R$ 2,00



Time do Coração - TREZE/PB - 11868 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Dupla-sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.770 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (27), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 33, 34, 38, 39, 49 e 50; 2º sorteio - 12, 18, 21, 28, 43 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 31, é de R$ 20 milhões. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 2.713,90



Quadra - 4 números acertados - 669 apostas ganhadoras R$ 78,81



Terno - 3 números acertados - 10953 apostas ganhadoras R$ 2,40



Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 3.194,06



Quadra - 4 números acertados - 652 apostas ganhadoras R$ 80,87



Terno - 3 números acertados - 12091 apostas ganhadoras R$ 2,18



Folhapress