Divisão mobile melhora, mas segue dando prejuízo à LG

Quando o assunto é smartphones em terrotório sul-coreano, o maior desafio de qualquer empresa é lidar com a atual líder do mercado, a Samsung. E isso não é diferente para a LG, que vem apresentando prejuízos recorrentes em seus lucros na divisão de aparelhos móveis. As baixas, entretanto, não são sentidas em outros setores da empresa.



LG G7 ThinQ. Foto: Reprodução

Em relatório financeiro divulgado nesta semana, a LG mostrou que suas receitas em eletrodomésticos continuam a bater recordes, registrando no primeiro trimestre lucros totais de US$ 1,03 bilhão, com aproximadamente US$ 14,1 bilhões em vendas. Além disso, o lucro operacional apresentou um aumento considerável de 20% no comparativo ano a ano, sendo este o melhor resultado da empresa desde o segundo trimestre de 2009.

Embora a divisão de smartphones ainda esteja muito longe de se equiparar aos números da Samsung, houve um recuo nos números apresentados pela LG. O prejuízo foi de US$ 127 milhões entre os meses de janeiro e março, ante ao déficit de US$ 192 milhões no setor durante o quarto trimestre de 2017.

Para mudar um pouco esse cenário no mercado mobile, a LG precisará investir pesado em seu próximo topo de linha, o LG G7 ThinQ, bem como em iniciativas para melhorar a frequência de atualização do sistema operacional móvel e oferecer um suporte mais sólido e confiável aos clientes.

