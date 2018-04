Dívida pública federal cresce 1,51% em março, aponta Tesouro

A dívida pública federal do Brasil cresceu 1,51% em março sobre fevereiro, a R$ 3,636 trilhões, segundo mês seguido de alta, divulgou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira (27).

Para 2018, o PAF (Plano Anual de Financiamento) fixou um intervalo de R$ 3,78 trilhões a R$ 3,98 trilhões para o estoque da dívida pública total.

No período, a dívida pública mobiliária interna teve alta de 1,47%, a R$ 3,507 trilhões, devido à emissão líquida de R$ 24,11 bilhões e apropriação positiva de juros de R$ 26,76 bilhões.

Já a dívida externa avançou 2,64% na mesma base de comparação, na esteira do enfraquecimento do real no período.

O dólar subiu 1,77% em março, em meio a grandes preocupações sobre uma possível guerra comercial após os Estados Unidos terem decidido aplicar tarifas para as importações de aço e alumínio.



Foto: Fotos Públicas

Em relação à composição, os títulos prefixados seguiram com maior peso na dívida pública federal, a 35,39% do total, acima dos 34,33% em fevereiro e dentro da meta de 32% a 36% no ano.

Já os títulos atrelados à taxa flutuante, como a Selic, encerraram o mês com 31,29% do geral, abaixo dos 32,38% em fevereiro. Para o ano, o objetivo no PAF é que esses papéis, representados pelas LFTs, fiquem entre 31% 35% da dívida pública federal.

Os títulos indexados à inflação, por sua vez, responderam por 29,64% da dívida total em março, contra 29,66% no mês anterior, sendo que a referência para o ano é de 27% a 31%.

A participação dos investidores estrangeiros na dívida mobiliária interna caiu a 11,84% em março, ante 12,39% no mês anterior.

Folhapress