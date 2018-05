Disney estaria disposta a abrir mão de TV a cabo para fechar compra da Fox

De acordo com o Hollywood Reporter, a Disney estaria disposta a abrir mão da empresa de TV por assinatura Sky para conseguir fechar o contrato de compra da Fox. O problema, segundo o site, é o grande interesse da Comcast na Sky. Enquanto a Disney fechou o acordo com a Fox por US$ 52.4 bilhões, a Comcast estaria disposta a oferecer US$ 60 bilhões pelo acordo todo e US$ 31 bilhões apenas pela Sky.

Isso coloca toda a negociação da Disney em risco e, para evitar isso, a empresa do Mickey estaria considerando deixar a Sky, embora Bob Iger tenha classificado a companhia anteriormente como a “joia da coroa” do acordo.

Para a Comcast, de acordo com o Hollywood Reporter, qualquer resultado seria positivo: adquirir partes da Fox, adquirir a Sky, ou mesmo fazer a Disney precisar aumentar o valor da negociação. Já outros analistas de Wall Street acreditam que a Sky ainda é muito importante para a Disney e a empresa não vai desistir tão cedo.

A The Walt Disney Company anunciou em dezembro a compra de algumas divisões da 21st Century Fox. No comunicado oficial, as empresas confirmam que o acordo inclui a Twentieth Century Fox Film, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, os estúdios de TV, junto com os negócios internacionais de TV a cabo. O valor aproximado da negociação é de US$ 52.4 bilhões.

A Disney afirma no texto que a compra possibilitará a criação de mais conteúdos, possivelmente para seu serviço de streaming, que tem lançamento previsto para 2019.

Omelete