Desemprego cai para 12,3%, mas ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no trimestre encerrado em julho. Mesmo sendo a quarta queda mensal em sequência, a falta de emprego ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros.

Os dados ainda mostram que a queda ocorreu graças ao grande número de brasileiros fora do mercado de trabalho. Estes se encontram ou na categoria de "subocupados" ou não procuram mais se recolocar no mercado de trabalho.

Em comparação com o mesmo trimestre doe 2017, quando havia 13,3 milhões de desempregados no país, a população desocupada caiu 3,4%.

Folhapress