Conheça os 3 principais tipos de empréstimo e como escolher o melhor

Com o avanço da internet, conseguir um empréstimo se tornou ainda mais fácil. Hoje, todo o processo pode ser feito remotamente através de computadores ou celulares, sem que você precise ir até uma instituição financeira.



Não é preciso mais se preocupar com papeladas burocráticas ou com filas sem fim. Basta apenas pesquisar, analisar as possibilidades e encontrar o melhor tipo de empréstimo.

Assim, conhecer cada um deles pode ajudar você a fazer a melhor escolha para sua atual necessidade. Leia o conteúdo até o final e confira!

Empréstimo com garantia de imóvel

O empréstimo com garantia de imóvel ou também conhecido home equity tem ganhado destaque no mercado por garantir muitas vantagens ao bolso do consumidor. A modalidade é um dos serviços oferecidos pela fintech CashMe, que hoje é a maior da América Latian no segmento.

Para fazer sua contratação basta colocar um imóvel como garantia de pagamento à instituição financeira, e é por isso que seus juros são tão baixos (a partir de 0,85% ao mês + IPCA).

Através do processo de alienação fiduciária, a mesma fica a salvo de quaisquer fraudes ou danos pela ausência ou atraso do pagamento.





Empréstimo pessoal

O empréstimo pessoal não é apenas uma das formas mais conhecidas de empréstimo como também a mais fácil de ser solicitada. Na grande maioria das vezes você pode pedi-lo ao gerente do seu banco ou mesmo já ter seu valor pré-aprovado em sua conta bancária para uso.

Ele é voltado para pessoas físicas e não exige comprovação de uso, ou seja, você não precisa informar qual será a finalidade que terá o seu dinheiro, diferentemente do financiamento, por exemplo.

Quem solicitar essa modalidade de crédito poderá escolher em quantas vezes irá pagar e as datas das parcelas, junto do que foi estipulado pela instituição financeira. Quanto a isso, vale ficar atento às taxas de juros, pois quanto maiores forem as parcelas mais altas elas podem ficar.

Normalmente as taxas de empréstimo pessoal variam de 3% a 9%, no entanto, além desse percentual também existem as taxas de CET (Custo Efetivo Total) e outras tarifas que variam conforme a instituição financeira.





Empréstimo consignado

Esse tipo de empréstimo é conhecido por atender as necessidades de aposentados, pensionistas, servidores públicos e aqueles que trabalham em empresas privadas que tenham convênio com as financeiras.

O pagamento do valor solicitado é feito descontado da folha de pagamento todos os meses durante o período estabelecido em contrato.

Por conta dessa garantia de pagamento do empréstimo, as taxas de juros dessa modalidade costumam ser menores e mais vantajosas do que as do empréstimo pessoal.

Uma dica para não se endividar é: antes de solicitar um empréstimo para consignado veja o quanto ele vai comprometer sua renda no mês, uma vez que o valor será descontado sempre do seu salário.





Dicas antes de contratar um empréstimo

Agora ficou mais fácil escolher o empréstimo que melhor se adequa ao seu perfil, não é mesmo?

Mas lembre-se: antes de solicitar qualquer modalidade, faça primeiro um planejamento financeiro e veja em quantas parcelas você poderá pagá-lo e, claro, se ele ajudará você a atingir o seu objetivo.

Leia todas as cláusulas do contrato para não ser surpreendido futuramente, isso fará com que você evite juros ou mesmo crie dívidas. Após essa avaliação pode ter certeza que terá como fazer um bom negócio pela frente.

