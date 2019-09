Confira detalhes e preços no novo Hyundai HB20 2020

Foi revelada nesta segunda-feira (17) a nova geração da linha Hyunday HB20.

A marca Hyundai apresentou de uma só vez os modelos hatch, sedã (HB20S) e aventureiro (HB20X).

O carro traz várias inovações nesta nova versão, como alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência a até 50 km/h e alerta de mudança de faixa, itens inéditos na categoria de hatches compactos.

Nova linha Hyundai HB20 2020 é divulgada pela montadora. (Foto: Divulgação)

Os preços podem ser conferidos abaixo:

Veja preços da linha HB20 2020:

+ HB20 Sense 1.0: R$ 46.490

Ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional com comandos de som e Bluetooth, vidros elétricos dianteiros, painel de instrumentos analógico, ganchos para fixação de cadeirinhas Isofix, banco do motorista com regulagem de altura e calotas aro 14.

+ HB20 Vision 1.0: R$ 48.990 (sem multimídia) / R$ 50.490

Todos os itens da versão Sense mais espelhos retrovisores elétricos, central multimídia com tela tátil de 8 polegadas, entrada USB para carregamento rápido de smartphones, chave do tipo canivete, alarme, vidros elétricos nas quatro portas, maçanetas externas e retrovisores externos na cor da carroceria, porta-objetos com tampa deslizante.

+ HB20 Evolution 1.0: R$ 53.790

Todos os itens da versão Vision mais rodas de liga leve de 15 polegadas, vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado digital, sensores de estacionamento traseiros, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampas, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, painel digital e grade dianteira cromada.

+ HB20 Vision 1.6: R$ 57.990 (MT) / R$ 62.790

Todos os itens da versão Vision mais assistente de partida em rampas, piloto automático com limitador de velocidade, apoio de braço central para o motorista.

UOL