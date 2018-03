Confiança do comércio sobe em fevereiro e aponta retomada das vendas

A confiança do comércio no Brasil atingiu em fevereiro o nível mais alto em quase quatro anos e apontou retomada das vendas, ainda que a recuperação seja gradual, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil registrou em fevereiro avanço de 0,4 ponto e foi a 95,5 pontos, patamar mais elevado desde os 97,8 pontos de abril de 2014.

"Um aspecto positivo dos resultados do primeiro bimestre de 2018 é o expressivo avanço dos indicadores de satisfação com a situação atual, retratando um quadro de recuperação de vendas e margens", explicou o coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE, Rodolpho Tobler, em nota.

A melhora da confiança teve como principal influência a alta de 4,8 pontos do Índice da Situação Atual (ISA-COM), para 92,8 pontos, resultado mais alto desde agosto de 2014.

Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 4 pontos no mês, para 98,4 pontos, e o fato de ter ficado abaixo de 100 pontos aponta, segundo Tobler, que a recuperação continuará ocorrendo de maneira gradual. O resultado do comércio vai na contramão das perdas vistas na confiança do setor de construção e também do consumidor.

