Confiança da Indústria cresce 0,6 ponto na sondagem de novembro

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) cresceu 0,6 ponto na prévia de novembro deste ano, na comparação com o número consolidado de outubro. Com isso, o indicador chegou a 94,7 pontos em uma escala de zero a 200. Esta é a primeira alta desde maio deste ano.

A alta foi puxada por um maior otimismo dos empresários da indústria em relação ao momento presente, medido pelo Índice da Situação Atual, que subiu 1,9 ponto, para 94,8 pontos.

Por outro lado, a confiança em relação ao futuro, medida pelo Índice de Expectativas, caiu 0,9 ponto, para 94,6 pontos, o menor nível desde julho de 2017 (94,1 pontos).

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) caiu 1,1 ponto percentual, para 75,3%, menor patamar desde janeiro (74,7%). O número consolidado do ICI será divulgado no próximo dia 29.

Agência BrasilGraça AdjutoVitor Abdala