Com feriado nos EUA e greve dos caminhoneiros, dólar sobe

O dólar subia ante o real nesta segunda-feira (28), no patamar de R$ 3,68. Em dia de esperada liquidez reduzida com o feriado do Memorial Day nos Estados Unidos e com os investidores ainda cautelosos com o desenrolar da greve dos caminhoneiros e possíveis impactos na atividade econômica.

Às 09h07, a moeda norte americana tinha valorização de 0,08%, a R$ 3,6681 na venda. Veja mais cotações.

Os caminhoneiros continuam parados mesmo após o governo anunciar na véspera que vai reduzir o preço do litro do diesel em R$ 0,46 por 60 dias. Na semana passada, uma série de medidas para atender aos pedidos da categoria já haviam sido anunciadas.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil



A possibilidade de os petroleiros também fazerem greve à partir de quarta-feira, véspera de feriado no Brasil, também contribui para maior cautela no mercado local nesta sessão, segundo a Reuters.

Na sexta-feira (25), o dólar terminou o dia cotado a R$ 3,6651, alta de 0,49%. Na semana, a alta foi de 2,03% e no mês, de 4,64%. No acumulado do ano, a moeda subiu 10,61% ante o real.

Intervenção do BC

O BC realiza nesta sessão leilão de até 4.225 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de junho. Também ofertará até 15 mil novos swaps.

G1