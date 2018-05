Com dólar em alta, BC inicia renovação de contratos no mercado futuro

O Banco Central (BC) iniciou hoje (3) a renovação de vencimentos de contratos de swap cambial, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro. Ontem, o BC anunciou para esta quinta-feira o início da rolagem de 113 mil contratos com vencimento em 1º de junho de 2018.

O estoque de contratos de swap cambial do Banco Central equivale a cerca de US$ 23,8 bilhões, dos quais US$ 5,65 bilhões vencem em 1º de junho de 2018.

“Com o objetivo de suavizar movimentos no mercado de câmbio, o BC vai ofertar quantidade de contratos superior à necessária para a rolagem integral desse vencimento”, disse o BC, em nota, ontem.

No leilão de hoje, foram ofertados 8.900 contratos de swap. As novas datas de vencimento são 1º de agosto de 2018, com 8 mil contratos, e 1º de novembro deste ano, com 900. Não foi aceita nenhuma proposta para a data de vencimento do dia 2 de janeiro de 2019.

Ontem, em dia de turbulências nos mercados globais, a moeda norte-americana teve forte alta e voltou a fechar no maior valor em quase dois anos. O dólar comercial encerrou vendido a R$ 3,549, com alta de R$ 0,046 (+1,3%). A cotação ficou no valor mais alto desde 2 de junho de 2016 (R$ 3,588).

Hoje, o dólar continuou em alta. Por volta das 12h30, o dólar comercial estava cotado para venda a R$ 3,56.

Por meio das operações de swap cambial, o Banco Central vende contratos em reais no mercado futuro para conter a volatilidade do câmbio e reduzir a demanda por dólar. O Banco Central aposta que a divisa subirá mais que os juros futuros. Os investidores apostam que os juros aumentarão mais que a moeda norte-americana. No fim do contrato, as duas partes trocam os rendimentos.

* Colaborou Wellton Máximo

Agência BrasilGraça AdjutoKelly Oliveira