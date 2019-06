Caixa lança mutirão para negociar contratos de 7 mil clientes no Piauí

A Caixa realiza, nos dias 17, 18, 19 e 21 de junho, um grande mutirão para negociar a dívida de 7 mil clientes, pessoas físicas e empresas do Piauí, que acumulam R$ 172 milhões em dívidas atrasadas, em todo o estado. Os descontos podem chegar a 90%, a depender da situação do contrato.

O atendimento aos clientes de Teresina vai acontecer na Agência Areolino de Abreu, na rua de mesmo nome, nº 1349, térreo, no Centro, das 9 às 17 horas, e nas demais agências dos municípios, com uma hora antecipada.

Os clientes a serem atendidos neste mutirão já foram previamente comunicados por e-mail e SMS, englobando 8,3 mil contratos.

No Piauí, cerca de 7 mil clientes - incluindo pessoas físicas e jurídicas - podem ser beneficiadas pelo mutirão de regularização de dívidas (Foto: José Cruz / Agência Brasil)

O objetivo do mutirão é prestar um atendimento célere e especializado aos clientes interessados nas condições lançadas pelas campanhas Você no Azul e de renegociação habitacional. Os descontos podem chegar até 90%, nos casos de créditos comerciais, como empréstimos, cartões de crédito e cheque especial, além de capital de giro, para pessoas jurídicas. Já para os que desejam acertar as contas no crédito imobiliário, há possibilidade de incorporação de saldo devedor, utilização de FGTS e alteração de data de vencimento de parcelas.

A campanha de renegociação de dívidas está vigente em todo o território nacional, e os clientes poderão receber atendimento por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nas redes sociais da Caixa no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa) e agências.

Campanha Você no Azul

Lançada no último dia 28 de maio, a Você no Azul é uma campanha para renegociação de dívidas de créditos comercias para pessoas físicas e empresas. A ação engloba cerca de três milhões de clientes, proporcionando facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

A Você no Azul abrange cerca de 2,6 milhões de clientes pessoa física, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2.000,00, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores a R$ 5.000,00.

Renegociação habitacional

No último dia 5 de junho foram anunciadas também as novas alternativas e facilidades para regularização de dívidas do financiamento imobiliário. A renegociação atinge cerca de 600 mil famílias e deve beneficiar 2,3 milhões de pessoas.

Para os contratos de financiamento habitacional serão oferecidas diferentes opções de negociação da dívida, com destaque para:

- Pagar à vista um valor de entrada e incorporar as parcelas atrasadas nas próximas prestações a vencer até o fim do prazo contratual;

- Utilização do saldo da conta vinculada do FGTS para reduzir o valor da prestação, conforme regras do Fundo;

- Alteração da data de vencimento da prestação.

As condições de renegociação oferecidas dependem da situação do contrato, tais como o valor contratado, valor da garantia, cota de financiamento e quantidade de prestações já pagas.

Cícero Portela