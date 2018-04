Cade investiga cartel de disco rígido de computadores

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai investigar cartel no mercado global de componente de disco rígido usado em computadores. O processo administrativo para apurar a prática de cartel internacional, com possíveis efeitos no Brasil, foi instaurado hoje (4).

Os componentes vendidos são chamados de suspension assemblies, responsáveis por manter a posição de um leitor de suporte magnético sobre a superfície de um disco que esteja girando rapidamente.

De acordo com a nota técnica de instauração do processo, há evidências de que empresas dividiram o mercado e combinaram preços em respostas a pedidos de cotação de clientes. As companhias também compartilharam informações concorrencialmente sensíveis, principalmente com relação a preços; a licitações privadas de clientes; a alocação de volumes de clientes; a capacidade produtiva e a taxas de utilização de cada empresa.

O objetivo dessa prática, de acordo com o Cade, era estabilizar preços e reduzir a concorrência nas vendas do produto.

Segundo o Cade, as cinco empresas investigadas são Hutchinson Technology Inc.; Magnecomp Precision Technology Public Co. Ltd; NHK Spring Co., Ltd.; TDK Corporation; e SAE Magnetics (H.K.) Ltd. Pelo menos 38 pessoas ligadas a essas empresas teriam conduzido a prática por meio de reuniões e trocas de e-mail. Há informações que isso ocorreu pelo menos entre 2003 e 2016.

A Superintendência informou à imprensa que, com a instauração do processo administrativo, os acusados serão notificados para apresentarem as defesas. Ao final da instrução processual, a Superintendência-Geral opinará pela condenação ou arquivamento e remeterá o caso para julgamento pelo Tribunal Administrativo do Cade, responsável pela decisão final.

Agência BrasilFernando FragaMariana Tokarnia