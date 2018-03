CADE decide investigar bancos por prática anticoncorrencial

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu investigar os bancos Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal com base em uma denúncia feita pelo Nubank.

Na denúncia feita ao Cade, o Nubank alega que os bancos agem para prejudicar a livre concorrência no mercado de cartões de crédito e impõem barreiras para o seu crescimento.

Foto: Reprodução

De acordo com o Nubank, seus clientes estariam enfrentando dificuldades para colocar faturas do cartão em débito automático. As instituições também estariam dificultando o acesso do Nubank à identificação dos clientes que fizeram os pagamentos.

Além disso, alega o Nubank,, os bancos estariam fazendo conluio para prejudicar a empresa. Já o Itaú teria "assediado" funcionários estratégicos fintech com propostas de emprego.

Ao abrir a investigação, o Cade alega que alguns dos fatos relatados constituem indícios de práticas anticoncorrenciais e que, por isso, devem ser averiguados. O órgão considerou, por exemplo, a procura de funcionários como um quadro natural de prospecção de profissionais no mercado de trabalho.

O Bradesco informou que "não comenta assuntos sob judice". Já o Banco do Brasil afirmou que prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Cade e "nega que adote práticas comerciais que firam as boas práticas de mercado".

Caixa, Santander e Itaú Unibanco foram procurados e não responderam até o fechamento desta matéria.



G1