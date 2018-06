Cade aprova venda de 80% do Walmart Brasil para fundo americano

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de 80% dos negócios da rede de hipermercados Walmart no Brasil para o fundo norte-americano Advent International. Além das lojas do Walmart, a operação abrange as empresas Veraneio, WMS Brasil, Bompreço Supermercados e Bompreço Bahia.

Por meio da empresa WMT Brasília, o Grupo Walmart Global ficará com os 20% das ações restantes. A operação havia sido anunciada no início do mês, mas a decisão foi oficializada em despacho publicado hoje (22) no Diário Oficial da União.

Foto: Divulgação

Atualmente, o Grupo Walmart está diminuindo a participação em negócios internacionais para concentrar-se em países que considera mais rentáveis. Em diversas regiões, a rede está repassando as operações para fundos de private equity como o Advent International, especializados em comprar ações de empresas em fase de crescimento e com boas perspectivas financeiras.

Por não envolver venda a uma empresa que opera no Brasil, o negócio foi autorizado por meio de despacho do Cade, sem a necessidade de julgamento do órgão, que regula a concorrência no país para impedir a concentração do mercado por uma ou poucas empresas.

Agência Brasil