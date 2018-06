Brasil é 2º maior mercado de empresa que fatura com relacionamento online

Enquanto o Natal é a maior data para o comércio, o Dia dos Namorados é a data que mais leva pessoas a procurar sites e aplicativos de relacionamentos. Comemorada no Brasil nesta terça-feira (12), a ocasião não é só aguardada pelos pombinhos, mas é ansiosamente esperada pela Match Group, empresa apelidada de “Império do Amor” por faturar US$ 1,1 bilhão por ano unindo casais em seus quase 50 serviços de pegação. O motivo? Os brasileiros são o segundo maior público no mundo da empresa.

E se Tinder e Par Perfeito já são sucesso, a aposta da empresa passou a ser nos sites de nicho, como os voltados para pessoas acima de 50 anos, pais solteiros e evangélicos.

Solteiros à procura

Um terço dos relacionamentos começa online, aponta uma pesquisa realizada pela empresa. Na hora de encontrar o par ideal, sites e apps superaram parentes, amigos e até a balada.



A eficiência das plataformas pode ser observada de outra forma: o mais antigo site da empresa, o ParPerfeito, ganha 5 milhões de novos usuários por ano; por outro lado, 2 mil pessoas deixam a plataforma todos os meses, argumentando que encontraram alguém.

Mesmo que o Brasil seja o segundo país em que a Match Group mais tenha usuários, a companhia considera que o país é um dos focos de seu crescimento. Isso porque a empresa estima que entre 50% e 60% dos solteiros do país estejam em suas plataformas. “Tem potencial até para dobrar”, diz Moraes.

Além do mais, quando o assunto é dinheiro gasto em sites e apps de relacionamento, o Brasil está longe do topo. A Match Group ganha dinheiro sobretudo com assinaturas aos seus serviços, como no caso do ParPerfeito, ou com a venda de ferramentas para turbinar o xaveco, caso do Tinder.

"No Brasil, a internet e qualquer coisa online é vista com gratuita. E as pessoas têm resistência em pagar. Mas isso está mudando”, diz Moraes, citando que adesões a serviços de streaming de música e de vídeo ajudam a disseminar a cultura de pagar por produtos online.

“A minha opção a um site de relacionamento é ir a uma balada, o que vai gastar com carro, com bebida e onde a pessoa vai gastar muito mais para talvez conhecer alguém legal”, comenta Moraes.

Para evangélicos

Se o carro-chefe da empresa ainda são Tinder e ParPerfeito, dois aplicativos que podem ser usados por qualquer, a empresa vem apostando em redes sociais voltadas a grupos específicos.

“Temos produtos gerais, mas há pessoas que valorizam certas características. O Divino Amor é para evangélicos, que são um grupo que dá muito valor à religião. Lá, você vai entrar em um produto em que os usuários já têm esse filtro. Depois vai ver se gosta de cachorro ou de viajar.”

Também há sites e apps voltado a homossexuais, como o Femme, para mulheres, e o G Encontros, para homens. Há também o serviço para pais solteiros mas já que tenham filhos, o SingleParentMeet.

