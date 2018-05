Brasil criou 115,8 mil empregos em abril, anuncia Temer

Em cerimônia, hoje (18), em São Paulo, o presidente Michel Temer anunciou que no mês de abril foram criados 115.898 novos postos de trabalho no país. O presidente antecipou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) no discurso a representantes do setor empresarial.

Com o resultado, o saldo de empregos ficou positivo pelo quarto mês consecutivo no país e chega ao final do primeiro quadrimestre de 2018 com 336.855 empregos criados.

“Com o otimismo e com a certeza de que o Brasil saiu da recessão e vai caminhar é que digo, vamos em frente”, disse o presidente na cerimônia de encerramento do Fórum da Exame e Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo.

Michel Temer durante a cerimônia de encerramento do Fórum Exame e CNI (Foto: Isac Nóbrega / PR)

Os dados do Caged foram divulgados pelo Ministério do Trabalho poucos minutos após o discurso de Temer e detalham que o resultado de abril é decorrente de 1.305.225 admissões e 1.189.327 desligamentos. O melhor desempenho foi do setor de serviços, que abriu 64.237 vagas, 0,38% a mais do que em março. A segunda melhor performance de abril ficou por conta da indústria de transformação, que abriu 24.108 postos.

Economia e inovação

Em seu discurso, Temer disse que é necessário “confiar no que está acontecendo no Brasil” e apontou que os dados do Caged são um sinal de que o país está saindo da recessão. O presidente comentou também a oscilação negativa ontem do Ibovespa, em 3,37%. Segundo ele, a variação não configura um quadro que possa justificar pessimismo porque foi pontual. “Uma variação na bolsa é mais do que natural. Ela não caiu, ela variou. Cair seria voltar aos padrões de dois anos atrás”, defendeu.

Aos empresários presentes, o presidente defendeu que a inovação tecnológica induz à busca de novas ideias, aperfeiçoamento e prosperidade. Temer comentou que em viagens para fora do país, tem sido sempre interpelado pela boa qualificação técnica na área do agronegócio em função das pesquisas em âmbito da Embrapa. Aproveitando o encontro, o presidente também disse que vai contratar um especialista em inovação para atuar em seu gabinete.

Em sua fala, Temer fez ainda uma defesa de projetos como a reforma trabalhista e as medidas de controle dos gastos públicos. “Fizemos uma coisa muito razoável, nada populista”.

Agência BrasilAmanda CieglinskiYara Aquino e Marli Moreira