Bovespa sobe com alta das ações da Petrobras

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o pregão de hoje (29) com alta de 0,83% com 75.981 pontos, após quatro dias seguidos de perdas.

As ações da Petrobras ajudaram na recuperação da Bovespa, com alta de 14,3% nas ações preferenciais, que dão direito a dividendos, e de 12,38% nas ordinárias, que dão ao portador direito de voto em assembleias. O volume financeiro do pregão somou R$ 14,959 bilhões.

O dólar, porém, subiu pelo quarto dia consecutivo, aproximando-se de R$ 3,75. A moeda americana avançou 1,64% e fechou a R$ 3,7286 para venda, com alta de 3,15%. A valorização no mês é de quase 7%.

Agência BrasilNádia Franco