Bovespa abre em alta; ações da Petrobras sobem mais de 2%

O principal índice de ações da bolsa brasileira operava em leve alta na manhã desta sexta-feira (25), com os investidores ainda acompanhando os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros, que entra no quinto dia mesmo após acordo anunciado pelo governo. Às 10h15, o Ibovespa subia 0,59%, a 80.597 pontos.

As ações da Petrobras abriram em alta após tombo de quase 15% na véspera. Os papéis preferenciais da empresa, que dão preferência na distribuição de dividendos, abriram am alta de 2,84%. Já as ordinárias, que dão direito a voto em assembleias da empresa, subiam 2,63%.

Foto: Rafael Matsunaga/ (Arquivo) – Wikipédia



Na véspera, o índice fechou em queda de 0,92%, a 80.122 pontos, puxado pelas ações da Petrobras depois do anúncio de redução no preço do diesel, visto pelos investidores como uma intervenção do governo na gestão da empresa. Com o tombo, a petroleira perdeu R$ 45 bilhões em valor de mercado em um único dia e voltou a perder o posto de maior empresa brasileira de capital aberto em valor de mercado.

Cenário interno

Os caminhoneiros entraram no quinto dia de paralisação, mesmo após acordo anunciado pelo governo para suspender o movimento por 15 dias. O governo se comprometeu a transferir R$ 4,9 bilhões para a Petrobras para que a petroleira mantenha a redução de 10% no preço do diesel nas refinarias e a Câmara aprovou a eliminação da cobrança do PIS-Cofins sobre o combustível até o fim do ano, uma isenção fiscal de R$ 13,5 bilhões.

Foram prometidas ainda negociações com os estados para que baixem a cobrança do ICMS sobre o diesel. As fontes de recursos para bancar esses subsídios não foram informadas.

Com as rodovias bloqueadas por conta da greve há desabastecimento de produtos e até as exportações já foram prejudicadas.

