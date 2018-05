BNDES anuncia edital para contratação de estudos para privatizar Eletrobras

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) avisou no Diário Oficial da União (DOU) que publicará ainda nesta quinta-feira, 17, o edital para a contratação dos serviços necessários à estruturação e definição do modelo de desestatização da Eletrobras. O documento poderá ser adquirido na internet e na sede do banco, no Rio de Janeiro, a partir das 10h.

De acordo com o aviso, as empresas interessadas poderão entregar suas propostas já a partir desta quinta-feira. A abertura das propostas ocorrerá no dia 12 de junho, às 10h30. Todo o processo se dará na forma de pregão eletrônico e deve ser feito pelo site www.comprasnet.gov.br

Foto: Reprodução

O anúncio do edital foi antecipado nesta quarta-feira (16), que conversou com o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira. A contratação inclui estudos econômicos, financeiros e jurídicos que irão subsidiar a modelagem e os parâmetros para o processo de venda da estatal.

Dyogo explicou que, depois da alteração do texto do decreto sobre a privatização da Eletrobras, o edital vai prever que a contratação das empresas dos estudos será feita somente após a aprovação do projeto de lei (PL) que trata do tema pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, disse Dyogo, é possível “ganhar tempo” com o avanço do processo.

O presidente do BNDES disse que, “com certeza”, o projeto de lei da Eletrobras será aprovado ainda este ano no Congresso, assim como serão finalizados em 2018 os estudos para o processo de capitalização.

“Uma série de etapas pode ser concluída neste ano. O que não dá para assegurar é que a gente conclua a última etapa, que é a oferta de ações ao mercado. Essa última etapa depende do momento em que o PL é aprovado”, disse ele nesta quarta ao chegar para o 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção, organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em Florianópolis.

Isto É