BC aumenta estimativa e prevê que crédito vai crescer 3,5%

O Banco Central informou nesta segunda-feira (26) que a projeção para o crescimento da concessão de crédito neste ano passou de 3% para 3,5%. A última estimativa tinha sido divulgada em dezembro de 2017. O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, explicou que o aumento será puxado pelas operações com recursos livres, isto é, aquelas em que a fonte do dinheiro não é determinada por lei.

Rocha explicou que a previsão é de que o crédito com recursos livres cresça 6%. A projeção anterior era de um avanço de 4%. Segundo ele, os principais fatores para o crescimento são o volume de empréstimos já concedidos no primeiro bimestre do ano, a retomada da econômica e a redução da taxa básica de juros, que na semana passada caiu para 6,5% ao ano, menor patamar desde 1999.

“Esse crescimento é em função do desempenho observado [em 2018] desses saldos, das perspectivas de expansão da atividade econômica e também do ciclo de redução da política monetária”, declarou.

Já a previsão para o crescimento das operações com recursos direcionados se manteve em 1%. Os recursos direcionados são aqueles que têm fonte determinada por lei, como os empréstimos do BNDES, os financiamentos imobiliários com recursos da poupança e o crédito rural.

G1