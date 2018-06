Banco UniCredit planeja fusão com o Société Générale, afirma jornal

O UniCredit, maior banco da Itália, planeja uma fusão de suas operações com as do francês Société Générale, informa reportagem do Financial Times. Segundo o jornal, se confirmado, o movimento pode abrir caminho para outras operações semelhantes no continente europeu.

Foto: Divulgação/Montagem

A reportagem diz que ainda não há nada formalizado, mas executivos dos dois bancos estariam discutindo essa possibilidade há alguns meses. O mentor da operação seria Jean-Pierre Mustier, hoje executivo-chefe do UniCredit, mas que já comandou a unidade de banco de investimento do Société Générale. O projeto ainda estaria em fase inicial, e os problemas políticos recentes na Itália podem adiar sua conclusão.

Em meados do ano passado, os dois bancos já haviam negado a possibilidade de combinar seus negócios. Hoje, o Société Générale também negou que haja qualquer discussão em seu conselho sobre a fusão e o Unicredit se recusou a comentar o assunto.

Folhapress