Avast lança edição remodelada de seu navegador baseado no Chromium

A Avast, famosa empresa tcheca que atua no mercado de cibersegurança, anunciou nesta quinta-feira (5) uma versão remodelada de seu navegador ultraseguro baseado no Chromium — que nada mais é do que uma versão open source do Google Chrome. O software, que passa a se chamar Avast Secure Browser, é totalmente gratuito e já está disponível para download, sendo compatível com o Windows 7 ou superior.

De acordo com a companhia, o desenvolvimento do programa levou em conta um estudo próprio feito com mais de 10 mil internautas ao redor do mundo. Entre os resultados mais relevantes da pesquisa, podemos destacar o fato de que 65% dos consumidores acreditavam que o modo anônimo, presente na maioria dos browsers modernos, poderia protegê-los contra a espionagem de cibercriminosos e agências governamentais.



Avast Secure Browser. Foto: Divulgação



O diferencial do Avast Secure Browser é seu painel de segurança, que traz recursos nativos de privacidade como antirrastreio, modo bancário (que eleva temporariamente a blindagem para você acessar seu internet banking), modo stealth e integração com VPNs, facilitando a vida de quem deseja mascarar seu endereço IP. O software também sai de fábrica com proteção contra extensões e plugins maliciosos.

Embora não tenha dado detalhes sobre a metodologia dos testes efetuados, a Avast afirma que seu navegador é 400% mais veloz do que a concorrência. A companhia promete que uma versão para dispositivos móveis será lançada ainda em 2018.

Terra