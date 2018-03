Apple estaria trabalhando em novo MacBook de entrada

O site Digitimes divulgou nesta segunda-feira (12) a notícia de que a Apple vai lançar um novo modelo do MacBook em junho. O aparelho seria um computador de entrada com uma tela de retina de 13 polegadas e densidade de 226 PPI, a mesma do MacBook Pro.

De acordo com o site, o novo MacBook viria na faixa de preço do MacBook Air, ou seja, US$ 999 lá fora. A notícia ainda diz que a Maçã teria procurado fabricantes chinesas para tentar baratear o custo do aparelho, mas optou pela utilização do LG Display.

O texto ainda afirma que a produção em massa deve começar já em maio deste ano. O rumor ganha ainda mais força quando a KGI divulgou a notícia de que a Apple era capaz de produzir um MacBook Air mais barato ainda este ano.

Ipad

Ainda segundo informações divulgadas pelo referido site, a Apple pode estar trabalhando em upgrades para o iPad. Um modelo com 9,7 polegadas de entrada do tablet pode ser lançado na segunda metade de 2018 na faixa dos U$ 300.

Terra