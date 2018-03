Após FB e Google, Twitter também proíbe anúncios de Bitcoin

Depois das plataformas Google e Facebook, o Twitter também anunciou a proibição de anúncios e conteúdos relacionados a criptomoedas, como o bitcoin, para evitar “esquemas de fraude online”.

De acordo com rumores do site “Sky News”, a nova regra será implementada em até duas semanas, e incluirá a divulgação de ICOs (Initial Coin Offering) e Tokens. Em janeiro, o Facebook já havia decidido banir todos os anúncios e propagandas que promovam criptomoedas. A medida, segundo a empresa de Mark Zuckerberg, é um esforço para evitar que as pessoas anunciem “produtos e serviços financeiros frequentemente associados a práticas promocionais mentirosas ou enganosas”.

Nos últimos dias, o Google também seguiu o mesmo caminho e proibiu as propagandas a partir de junho. Ainda segundo a publicação, as plataformas tomaram esta decisão após um estudo britânico identificar um aumento de 400 mil por cento de vítimas enganadas no Reino Unido nos últimos seis anos por causa de propaganda fraudulenta nas redes sociais.

Isto É