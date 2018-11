Aluguel de buffet cresce até 40% com festas de fim de ano

A tradição de reunir amigos e familiares em confraternizações de fim de ano movimenta o mercado de festas de Teresina. Muitas pessoas optam, por exemplo, por contratar o serviço de buffet, devido à praticidade que ter tudo em um só lugar.

Lustavia Guimarães Costa é gerente de eventos e conta que é cada vez mais comum as pessoas contratarem este tipo de serviço. Segundo ela, a falta de tempo e a comodidade são os principais motivos para escolher essa modalidade. De acordo Lustavia, a procura por espaços reservados cresce significativamente no final do ano, aumentando entre 20% a 40%.

Lustavia explica dinâmica do mercado de confraternizações. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Mas, ela orienta que é preciso pesquisar e fechar o negócio com bastante antecedência, já que a procura cresce consideravelmente nos últimos meses do ano. “É bom procurar e já deixar reservado no final do terceiro semestre, ou seja, já em setembro. Isto permite que a pessoa tenha mais opções de datas e possa colocar o evento no dia que ela realmente deseja e não apenas no dia que tinha disponível, assim como receber desconto. Quando é decidido muito em cima, a pessoa normalmente tende a pagar mais caro”, disse.

A gerente de vendas explica que muitas pessoas preferem não fazer reuniões e confraternizações em casa, tanto por não terem espaço adequado, como peças suficientes (como mesas, cadeiras, louças, etc), além do tempo para pesquisar e organizar.

“É muito mais prático fazer em um buffet, porque tudo fica por conta da empresa, tanto as comidas como para servir os convidados. Assim, até os anfitriões da festa têm mais condições de aproveitar e receber melhor os convidados”, explica Lustavia.

Isabela Lopes