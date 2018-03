Absolut vai lançar nova vodka durante o Lollapalooza em São Paulo

A marca Absolut vai lançar uma edição especial de sua vodka durante o Lollapalooza 2018, em São Paulo (que acontece entre os dias 23 e 25 de março). Com embalagem trazendo o verde como cor predominante, a Absolut Extrakt, segundo a marca, será uma bebida com um sabor suave, mas também com notas picantes.

Absolut Extrakt: nova vodka da marca com lançamento no Lollapalooza. Foto: Absolut/Divulgação

Na receita, extrato de cardamomo verde e um ingrediente que, segundo a Absolut, é secreto. A brincadeira continua no rótulo, onde ela é descrita com uma receita tradicional sueca e com sugestão de ser bebida fresca e em shots. Ao listar a receita, o tal ingrediente secreto está riscado.

A novidade entrará em definitivo no portfólio da marca e será vendida em garrafas de 750mL

Exame