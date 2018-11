13º salário dos servidores municipais será pago até 20 de dezembro

Seguindo a tabela de pagamentos da Prefeitura de Teresina, o 13º salário dos servidores municipais será depositado até o dia 20 de dezembro. A estimativa da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) é que sejam injetados cerca de R$ 35 milhões na economia da Capital com o pagamento do benefício.



“Este valor é referente à segunda parcela do 13º salário, tendo em vista que os servidores já recebem a primeira parcela quando entram de férias. No caso dos servidores que ainda não completaram o período necessário para gozar as férias, o pagamento será proporcional ao período trabalhado no ano”, explica o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Nonato Moura.

O secretário destaca ainda que, ao longo de toda a gestão do prefeito Firmino Filho, o cronograma de pagamento dos servidores é seguido rigorosamente, inclusive com antecipações em datas especiais. “A Prefeitura de Teresina vem adotando uma série de medidas de controle de gastos para que, de forma responsável e sem trazer prejuízos à população, continue honrando seus compromissos com a cidade. Essas ações têm garantido o pagamento em dia da folha de servidores e, com o 13º salário, não será diferente”, destaca.

Biá Boakari