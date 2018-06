Veteranos da seleção espanhola tentaram evitar demissão de técnico

Os jogadores mais veteranos da seleção espanhola tentaram manter Julen Lopetegui como treinador. Não achavam ser o momento de mudança, a dois dias da estreia da seleção na Copa do Mundo. O presidente da federação do país, Luis Rubiales, não lhes deu atenção e se livrou do técnico mesmo assim.





Sergio Ramos, Anders Iniesta, David Silva, Gerard Piqué, Sergio Busquets e Pepe Reina conversaram com o dirigente e solicitaram que ele deixasse o orgulho de lado e não fizesse uma mudança tão importante na comissão técnica.

Lopetegui caiu nesta quarta (13) por ter aceitado assumir o comando do Real Madrid após a Copa do Mundo e sem informar a Real Federação Espanhola sobre o assunto. Ele tinha contrato com a seleção até a Eurocopa de 2020. Na última segunda (11), o Real Madrid divulgou a contratação.





"A maneira como as coisas acontecem é importante. Não podemos ficar sabendo [da contratação] cinco minutos antes", se queixou Rubiales.





Lopetegui deixou a concentração da equipe em Krasnodar e vai voltar para a Espanha. Apenas na chegada falará com a imprensa. O presidente não soube explicar como fica a questão da multa rescisória do treinador, de 2 milhões de euros (R$ 8,7 milhões).





O substituto de Lopetegui será o ex-zagueiro Fernando Hierro, 50, que já estava com a delegação espanhola em Krasnodar, onde acontecem os treinos, porque ocupa o cargo de secretário de seleções.





A Espanha estreia no Mundial nesta sexta (15), contra Portugal, em Sochi.

