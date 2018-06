Uniformes definidos: Seleção estreia com a camisa amarela

Os uniformes da seleção brasileira para a fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos. A estreia, contra os suíços, será com a tradicional camisa amarela, além do calção azul e das meias brancas. A Suíça também entra em campo também com a vestimenta usual: vermelho na camisa e nas meias, com calção branco.

Na partida contra a Costa Rica, a segunda da competição, o Brasil vai usar o uniforme todo azul. Por sua vez, os costarriquenhos entram de branco na partida. No último jogo, contra a Sérvia, a Seleção volta a usar o primeiro uniforme - os sérvios jogam de vermelho. A combinação de cores usada pelo goleiro Alisson será toda verde nos três confrontos.

Camisas da Seleção na fase de grupos (Foto: Reprodução/Twitter)

Com o uniforme amarelo na primeira partida, o Brasil mantém uma tradição que vem desde a Copa de 1954. Foi naquele Mundial que a Seleção adotou a amarelinha como equipamento principal e, a partir daí, sempre utilizou essa camisa nos jogos de estreia. Antes, o branco e o azul haviam sido usados.

Além disso, a combinação com calções azuis e meias brancas só não esteve presente nas estreias em duas ocasiões desde 1954: em 1986, o Brasil encarou a Espanha com o calção branco. Diante da Croácia, em 2006, foi o meião que mudou de cor e passou a ser azul.

O uso da camisa azul contra a Costa Rica também representa um marco: a Seleção não usou o segundo uniforme na Copa de 2014. A última vez que a equipe brasileira entrou em campo vestindo a camisa "alternativa" foi em 2010, na derrota por 2 a 1 para a Holanda, que eliminou o Brasil daquele torneio.

Quando o assunto é fase de grupos, a camisa azul é ainda menos recorrente. A Seleção entrou com o segundo uniforme pela última vez nessa altura da competição em 1994, contra a Suécia - país que também usa a camisa amarela como principal.

Globo Esporte