Treino da Seleção em Sochi tem invasão, ovada e Fred em campo

A seleção brasileira fez na manhã desta terça-feira (madrugada no Brasil) sua primeira atividade em Sochi. Aberto ao público, o treino no estádio vizinho à concentração foi marcado por um trabalho à parte do volante Fred em campo, ovada nos aniversariantes e uma invasão rapidamente contida.



Quem conseguiu pular para o campo foi um dos muitos garotos que estavam presentes na arquibancada. Cerca de quatro mil ingressos foram distribuídos a escolas públicas da cidade, o que fez com que grande parte da plateia fosse formada por crianças e adolescentes.

Primeiro treino da Seleção Brasileira em Sochi. Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Os jogadores faziam um trabalho próximo à beira do campo no momento em que o torcedor – descalço e com um celular à mão – se aproximou. Um segurança, porém, correu e o retirou de lá.

Antes disso, a novidade foi Fred. Sem treinar desde a semana passada, quando levou uma pancada no tornozelo direito, o volante fez uma atividade separado do restante do elenco, mas em um campo ao lado. Pouco depois retornou ao hotel, que fica a poucos metros do local.

No último domingo, depois da vitória no amistoso contra a Áustria, em Viena, o técnico Tite já havia se mostrado confiante na recuperação do jogador. Na ocasião, disse também que "Renato (Augusto), se fosse jogo de Copa, teria ido para o banco".

No fim da atividade, Philippe Coutinho, aniversariante do dia (26 anos), e o lateral-direito Fagner, que completou 29 anos na véspera, receberam ovada dos companheiros. Neymar até tentou fugir da brincadeira, mas não conseguiu escapar de Thiago Silva.

O Brasil fica em Sochi até sexta-feira, quando viaja a Rostov, palco da estreia na Copa do Mundo, contra a Suíça. O jogo é no domingo, às 15h (de Brasília).



Globo Esporte