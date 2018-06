Torcida russa vai do pessimismo à euforia

Em seis dias o patinho feio virou cisne. Candidata a cair na primeira rodada, a Rússia está com um pé nas oitavas de final. Considerados pessoas frias e indiferentes a Copa, os russos tomaram as ruas de São Petersburgo para festejar madrugada adentro o desempenho de sua equipe.

Foto: Reprodução/FIFA/Getty Images



A comemoração começou no estádio depois da vitória de 3 a 1 sobre o Egito. Ainda nas escadas e corredores da arena os torcedores cantavam, faziam danças folclóricas e tiravam muita foto. A euforia ganhou o metrô e desaguou nas ruas da cidade.

Era 1h da madrugada e um homem empunhava uma bandeira do país na faixa que divide as pistas da principal avenida da cidade. Os carros passavam fazendo buzinaço. As calçadas eram território de pedestres que gritavam RÚ-SSI-AA. A surpresa de uma boa campanha virava alegria materializada nas ruas.

Folhapress