Os torcedores teresinenses já estão se preparando para o jogo do Brasil pela última rodada do grupo E, na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. A partida, que está marcada para iniciar a partir das 15h (horário local), será contra a Sérvia e acontece no estádio Spartak de Moscou.

Torcedores se preparam para jogo decisivo do Brasil na 1ª fase. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



As probabilidades para a próxima fase são muitas. Em caso de vitória, o Brasil enfrenta o México nas oitavas de final. Se a seleção brasileira ficar em segundo no grupo, enfrenta a Suécia. Caso aconteça uma derrota, o Brasil poderá ser desclassificado e não passará para as oitavas.

Em Teresina, o jogo poderá ser assistido em um telão instalado na Ponte Estaiada. Bares, restaurantes e shoppings também transmitirão a partida em tempo real.

