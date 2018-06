Tite testa time sem quarteto e troca Gabriel Jesus por Fernandinho

O técnico Tite testou uma formação mais defensiva da seleção brasileira para o jogo desta quarta-feira (27), contra a Sérvia, às 15h (de Brasília). No trabalho desta segunda (25), em Sochi, o treinador sacou o atacante Gabriel Jesus do time titular e colocou o volante Fernandinho na equipe.

O camisa nove teve atuações regulares nas duas primeiras partidas do Mundial. Na estreia contra a Suíça, ele foi substituído por Firmino aos 33min do segundo tempo. Contra a Costa Rica, jogou toda a partida.

Com Fernandinho e sem Jesus, Coutinho deixa a faixa central para atuar pelo lado esquerdo. Willian continua na direita, enquanto Neymar deverá jogar como um falso nove.

Caso a mudança se confirme, Tite desfaz o quarteto ofensivo, que foi utilizado nos três últimos jogos.

A provável escalação do Brasil para o duelo contra a Sérvia é: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho e Coutinho; Willian e Neymar.

Líder do Grupo E com quatro pontos -mesma pontuação da Suíça, que leva desvantagem no saldo de gols (2 contra 1), o Brasil precisa de um empate contra a Sérvia para avançar às oitavas.

A seleção deixa Sochi nesta segunda às 14h30 (horário de Brasília). A chegada em Moscou está prevista para 23h.

