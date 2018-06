Tite esboça time com Filipe Luis e Fagner titulares; Marcelo treina separado

Tite deu indícios que não deve fazer maiores alterações na seleção brasileira para o duelo da próxima segunda-feira (2), contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em treino fechado realizado neste sábado (30), em Sochi, o treinador manteve Filipe Luis e Fagner nas laterais, além de repetir a formação ofensiva com Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus, de acordo com a apuração do UOL Esporte.



Foto: Divulgação/CBF

Marcelo, que corre contra o tempo para recuperar sua vaga na esquerda após um espasmo na coluna, treinou separadamente e ainda não tem sua escalação garantida para o jogo.

Danilo, que se recuperou de uma lesão no músculo do glúteo e voltou a treinar com o grupo na sexta-feira (29), ficou entre os reservas.

Douglas Costa, ainda em fase de transição para o campo após problema muscular na coxa, está vetado da partida com o México.

Folhapress