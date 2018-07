Teresinense comemora aniversário torcendo pela vitória do Brasil

Enquanto o Brasil luta para se manter na Copa do Mundo na Rússia, aqui do outro lado do oceano, tem teresinense comemorando antes mesmo da vitória. Benedito Reis, 9 anos, está fazendo aniversário hoje, no dia do jogo da Seleção Brasileira contra o México e a festa começou cedo em sua casa no Jóquei.



“Eu comemoro e assisto ao jogo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de futebol e ainda reencontro meus amigos da escola. Nós estamos de férias e todos eles vêm e a gente assiste junto e comemora junto”, diz Benedito, que espera ver pela primeira vez o Brasil trazer para casa a Taça do Mundo.



Benedito comemora seu aniversário torcendo pelo Brasil

Mas este não é o primeiro aniversário que Benedito comemora em meio a uma Copa do Mundo. Quando ele fez um ano, o Brasil jogava na competição em na África do Sul, mas não conseguiu chegar até a final. A esperança do menino e de sua família é que no final do dia as comemorações na casa sejam dobradas com a celebração à vida de Benedito e da classificação da Seleção para as Quartas de Final.

“Esperamos que dessa vez a taça venha e estamos comemorando na esperança que o Brasil consiga ir adiante no Mundial porque aí nossa euforia vai ser ainda maior. Temos esse desejo de hoje comemorar a vida Do Benedito e a vitória do nosso país”, diz a avó do menino, Amada Campos.

Maria Clara Estrêla, com informações de Geici Mello