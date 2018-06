Por mais satisfeito que esteja com a vitória por 1 a 0 do Uruguai contra a Arábia Saudita, Óscar Tabárez sabe que seus comandados não tiveram um grande desempenho nesta quarta-feira (20), na Arena Rostov. Após a partida que deu a classificação à sua seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador tratou de exaltar a seleção do Oriente Médio, mas fez uma avaliação crítica em relação à partida dos atletas sul-americanos.

"Quando nos informamos sobre a Arábia Saudita, vimos que é um time rápido, técnico, que finalizava bem, e tinha boa transição. O que me surpreendeu foi o baixo nível técnico de minha equipe. Me lembrou outros momentos que tivemos em que não fomos bem. A Arábia foi bem e mostrou que merece respeito", explicou Tabárez.

Tabárez admite "baixo nível técnico" do Uruguai em vitória contra sauditas. (Foto: Reprodução/Instagram)



Mesmo assim, o 'Maestro', como é conhecido, afirmou que trabalhará nos próximos dias para melhorar o nível de apresentação do Uruguai. "A única coisa que não poderíamos mexer seria o resultado da partida. Todo o resto podemos tentar solucionar."

Sem conseguir criar grandes jogadas ofensivas, o treinador exaltou o sistema defensivo de sua seleção. "Tratamos de parar o ataque deles de maneira distinta. Quando tivemos chances não conseguimos concluir. No fim nos controlamos mais a partida. Bolas nas aéreas eram sempre perigosas [...] Mas conseguimos o resultado e a classificação".





Folhapress