A seleção egípcia está perto de ter motivos para comemorar antes mesmo de entrar em campo para a estreia na Copa do Mundo. O treinador Hector Cuper afirmou que "quase pode assegurar 100%" a presença de Mohamed Salah na partida contra o Uruguai, na sexta, na Arena Ecaterimburgo. Na última quarta, o médico dos Faraós já havia declarado ao Globoesporte.com que a evolução do jogador vinha impressionando e deixando a equipe otimista.

- Salah está muito bem. A recuperação está muito boa, ele vem recebendo atenção especial. Treinou ontem conosco. Ainda falta o treino de hoje. Creio que quase posso assegurar 100% que está pronto para jogar. Só se surgir o imprevisto de último momento - disse o treinador.

'Só um imprevisto' tira Salah da estreia com Uruguai amanhã. (Foto: Reprodução/Instagram)



Perguntado se Salah poderia ter algum receio de voltar tão rapidamente, o treinador exaltou a coragem e o empenho do atacante para conseguir atuar na estreia da Copa, além de mostrar confiança no trabalho dos médiso e outros profissionais que estão cuidando da estrela egípcia.

- Sempre tem alguém que te dá confiança, possibilidades... Médicos dão confiança. Conhecendo Salah, não creio que possa ter medo. Sabemos que sempre corre risco, é inevitável. Se o jogador vai ao campo de jogo, conhecendo ele, não vai ter dificuldade.

Cuper exaltou a dedicação de Salah para retornar o mais rápido possível aos gramados, revelando que o jogador chega a fazrer três treinos por dia para assegurar o retorno na estreia da equipe no Mundial.

- Salah faz quase três treinamentos diários. Médico, pessoal, específico que tem que fazer para estar em condições com sua lesão, que melhorou. Como também não perder todo o aspecto fisico, mental, e o que seja. faz tres turnos. maanha, tarde com a equipe, e de noite. Porque necessita disso para ter uma rápida recuperação. E isso se viu.

Após a coletiva, Salah apareceu no treino da seleção egípcia. Bastante sorridente, o atacante participou normalmente da atividade, que foi aberta para jornalistas somentes nos 15 primeiros minutos.

Recorde à vista

O goleiro Essam El-Hadary está perto de entrar para a história da Copa do Mundo. Aos 45 anos, o jogador está prestes a se tornar o atleta mais velho a disputar o Mundial, batendo o recorde do colega de posição Mondragon, que em 2014, pela Colômbia, entrou em um jogo aos 43 anos. O egípcio deve atingir a marca no duelo com o Uruguai.

- Certamente vou ser o homem mais feliz do mundo. Disputei muitos jogos e muitas vitórias em nível internacional, ganhei títulos e consegui chegar nesse Mundial. É incrivel. A cada quatro anos nos preparamos para tentar, mas nao vínhamos conseguindo. Graças a deus, sempre fomos otimistas e trabalhamos, sempre com esse objeitvo em mente: chegar aqui - disse o goleiro.

Globo Esporte