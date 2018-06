Senegal cai no desempate dos cartões

A vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre Senegal, nesta quinta-feira (28), garantiu aos sul-americanos a classificação em primeiro no Grupo H da Copa do Mundo. Os senegaleses, na terceira colocação do grupo, caíram por causa do número de cartões amarelos, maior que o do Japão.

A vitória colombiana e o 1 a 0 sofrido pelos japoneses para a Polônia, no mesmo dia, deixaram asiáticos e africanos em igualdade no saldo de gols (0), número de tentos marcados (4) e sofridos (4) ao final da terceira rodada da fase de grupos.

Foto: Divulgação/FIFA

O critério seguinte seria o confronto direto, mas Senegal e Japão terminaram empatados em 2 a 2 no último domingo (24). O que decidiu, portanto, foi o saldo de cartões para cada um, novidade no regulamento desta Copa.

Os senegaleses, com seis amarelos no Mundial, superaram os japoneses, com quatro, sendo assim eliminados da competição pelo critério de desempate.

Foto: Divulgação/FIFA



O gol da classificação colombiana foi marcado por Yerry Mina, zagueiro do Barcelona (ESP) e ex-Palmeiras, que subiu de cabeça para dar a vitória à seleção e marcar seu segundo gol nesta Copa.

Na outra partida, a Polônia venceu com gol do também zagueiro Jared Bednarek, conquistando sua primeira vitória no Mundial. A seleção, porém, já estava eliminada.

Colombianos aguardam agora a definição do Grupo G para saberem seus adversários na próxima fase. Inglaterra e Bélgica se enfrentam às 15h desta quinta pela definição da liderança da chave -o segundo colocado encara a Colômbia na próxima terça-feira (3), a partir das 15h (de Brasília), na Arena Spartak, em Moscou.





Folhapress