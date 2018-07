O atacante Luis Suárez destacou o "sacrifício" do Uruguai após a vitória por 2 a 1 sobre Portugal neste sábado (30), resultado que garantiu a seleção sul-americana nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

O artilheiro do Barcelona deu assistência para Edinson Cavani abrir o placar na etapa incial. Pepe empatou para os europeus no início do segundo tempo, mas Cavani, de novo, decretou o triunfo celeste em seguida.

"No segundo tempo o rival saía para buscar o resultado. Contamos com o sacrifício e a vontade de todos, tentando ajudar em tudo e tentando gerar situações de gol", disse Suárez.

"Oitavas de final são assim. São jogos sempre muito competitivos. Não pode ter nenhum segundo de distração. Aconteceu no gol deles, um segundo, muito rápido. Então tem que prestar muita atenção em toda a partida", completou.

Suárez voltou a usar o termo "sacrifício" em postagem no Instagram na qual comemorou o triunfo sobre os portugueses e se disse orgulhoso dos companheiros.

Folhapress