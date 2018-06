Seleção curte praia privativa em Sochi na última folga antes da estreia

A seleção brasileira chegou a Sochi e os jogadores estão aproveitando o dia de folga na praia privativa do hotel russo. Nesta segunda-feira (11), os comandados de Tite compartilharam nas redes sociais os momentos de descontração.

Neymar e companheiros curtem dia de praia na Rússia (Foto: Montagem/Reprodução/Instagram)

Neymar postou fotos sem camisa ao lado de Filipe Luís e Ederson. O goleiro do Manchester City também usou as redes sociais para postar um registro ao lado do atacante Taison.

O resort em que a seleção brasileira está hospedada em Sochi tem uma praia privativa, uma ala inteira reservada apenas para a delegação e um forte aparato de segurança, com direito até a máquinas de raio-x. Os comandados de Tite estreiam na Copa do Mundo neste sábado (16), às 15h (de Brasília), contra a Suíça.

Folhapress