Salah não é titular na estreia do Egito na Copa contra o Uruguai

O Egito confirmou na manhã desta sexta-feira que Mohamed Salah não será titular na partida contra o Uruguai, pelo Grupo A do Mundial. O treinador da equipe, Héctor Cúper, havia destacado que "só um imprevisto" tiraria do jogo o astro, cuja condição física foi avaliada em "quase 100%".

Aniversariante do dia, Salah começará no banco. No ataque do Egito, foi escalado Marwan Mohsen, camisa 9, à frente de Amr Warda, Abdallah Elsaid e Mahmoud Treziguet.

O Uruguai anunciou sua escalação sem surpresas, com Suárez e Cavani no ataque. De Arrascaeta está confirmado no meio.

A estrela da equipe egípcia chegou à Rússia em tratamento para uma lesão no ombro depois que o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, caiu sobre ele na final da Liga dos Campeões. O astro só voltou a treinar com os companheiros a dois dias da estreia na Copa e acabou poupado de começar o dérbi, que começa às 9h (de Brasília).

Foto: Reprodução/Instagram

Uruguaios mais animados

Uruguaios passando com perucas azuis, egípcios com vestimentas de faraós. Poucas horas antes do jogo, Ecaterimburgo parecia em clima de carnaval, mas com uma parte importante do público sem entender muito bem que festa era aquela. Pelos olhares surpresos e as expressões de curiosidade e até incredulidade, parecia claro que os russos não tinham muita ideia de como é um dia de jogo de Copa do Mundo.

Torcedores desejam feliz aniversário para Mohamed Salah - Renato Alexandrino

No duelo entre azul e vermelho, a vitória foi fácil para os primeiros. Os uruguaios ganharam em número e animação, apesar de não estarem naquele clima 'copeiro', cantando e pulando. Mesmo assim, mostraram empolgação e confiança antes da estreia da celeste olímpica na Copa.

Entre os egípcios, a imensa maioria dos torcedores usava a camisa 10 com o nome de Salah. Duas torcedoras carregavam um cartaz desejando 'Feliz Aniversário' ao craque do Liverpool, que completa 26 anos hoje. A festa, porém, está em suspenso. Se ontem o técnico Héctor Cúper demonstrava otimismo na escalação de Salah, hoje a Federação do Egito divulgou os titulares para a partida sem o nome do atacante, que fica como opção no banco.

O Globo