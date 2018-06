Rival do Brasil na estreia, Suíça anuncia os 23 jogadores para a Copa

No último dia para inscrever os 23 jogadores para a Copa do Mundo, a Suíça anunciou o grupo de atletas para a competição. Rival do Brasil na estreia da Copa do Mundo apostou em uma base experiente, com nomes como Shaqiri e Behrami.

As outras duas adversárias da seleção brasileira na fase de grupos (Costa Rica e Sérvia) já anunciaram suas listas de 23 jogadores para o Mundial. Confira os convocados de Costa Rica e Sérvia.

No dia 8, o time suíço faz amistoso contra o Japão, em casa. A Suíça estreia no grupo E da Copa do Mundo, contra o Brasil, em 17 de junho, e ainda encara Costa Rica e Sérvia na primeira fase.

Confira a lista da Suíça:

Goleiros: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Burki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (RB Leipzig)

Defensores: Stephan Lichtsteiner (Juventus), Michael Lang (Basel), Ricardo Rodriguez (Milan), François Moubandje (Toulouse), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Fabian Schär (La Coruna), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Meio-campistas: Granit Xhaka (Arsenal) Valon Behrami (Udinese) Blerim Dzemaili (Bologna), Remo Freuler (Atalanta), Denis Zakaria (Borussia Moenchengladbach), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt),

Atacantes: Xherdan Shaqiri (Stoke City), Steven Zuber (Hoffenheim), Breel Embolo (Schalke); Haris Seferovic (Benfica), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach).

