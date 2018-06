Repórter que sofreu assédio na Copa diz que é preciso reagir

A repórter da Globo Júlia Guimarães foi pega de surpresa neste domingo (24) antes do jogo entre Senegal e Japão na Copa do Mundo. Enquanto gravava uma participação para um dos programas da emissora, a jornalista foi assediada por um torcedor russo, que tentou beijá-la a força.

Ao perceber a aproximação do rapaz, ela desviou o rosto e deu uma bronca nele, em inglês, dizendo que ele não podia fazer aquilo com uma mulher. Sua reação repercutiu nas redes sociais e ela foi convidada a falar sobre o ocorrido no "Mais Você" desta segunda (25).

Repórter foi assediada por um torcedor russo, que tentou beijá-la a força. (Foto: Reprodução)



"Infelizmente isso aconteceu comigo pela primeira vez aqui na Rússia, duas vezes. Por sorte nunca aconteceu no Brasil", disse. Júlia comentou que sempre se questionou o que faria se um dia passasse por uma situação semelhante.

"Eu confesso que fiquei surpresa com a minha reação. Fiquei feliz e espero que esse tipo de reação sirva de exemplo e de reflexão para outras pessoas, porque muitos sofrem assédio", afirmou. "Espero que sirva de exemplo porque a gente tem que reagir, não pode deixar isso passar em branco. Agora é bola para frente."

A apresentadora do matinal, Ana Maria Braga, parabenizou a repórter pela atitude, destacando a importância de reagir ao assédio.

"É um problema que não tem nacionalidade, é uma questão de postura machista que tem que ser combatida", disse.

Folhapress