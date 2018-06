Renato Augusto e Douglas Costa estão vetados do amistoso contra a Croácia

O meio-campista Renato Augusto e o atacante Douglas Costa foram vetados do amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para este domingo (3), às 11h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool.

O jogador do Beijing Guoan, da China, sequer viajará para Liverpool. A delegação seguirá para a cidade no início da noite desta sexta na Inglaterra. A CBF reservou dois vagões no trem para os atletas e integrantes da comissão técnica.

De acordo com a CBF, Renato Augusto ficará em Londres no CT do Tottenham, base de treinos da equipe brasileira nesta segunda fase de preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Ele reclama de dores no joelho esquerdo.

Já Douglas Costa viajou para Liverpool. Ele fará treino físico no sábado e no domingo com o grupo, mas não disputará a partida. O jogador da Juventus se recupera de uma lesão muscular sofrida no último dia 19 durante jogo do Campeonato Italiano. Desde então, não fez treino com bola com o restante do elenco da seleção.

Renato Augusto (costas) ficará sob os cuidados do fisioterapeuta da seleção brasileira Bruno Maziotti (foto) em Londres. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)



Neymar, que não participou da atividade com os titulares no treino de quinta-feira, está confirmado na viagem. O jogador, que passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito há três meses, começará o amistoso no banco de reservas.

A ideia é colocá-lo durante o jogo para ganhar ritmo e perder o receio em alguns lances. No último domingo, o jogador admitiu que ainda tinha receio. No sábado (2), o time brasileiro fará uma atividade no campo do Liverpool.

Logo depois do treino, Tite e o atacante Gabriel Jesus, que será o capitão contra a Croácia, vão conceder entrevista. Será a primeira vez que o treinador falará com a imprensa desde o início da preparação na Granja Comary no dia 21 de maio.

Folhapress