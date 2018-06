Relembre casos de campeões que caíram na 1ª fase da Copa seguinte

O sonho dos atuais campeões mundiais de buscar o pentacampeonato chegou ao fim. Com a derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul nesta quarta-feira (27), a Alemanha foi eliminada de maneira inédita na fase de grupos da Copa do Mundo.

Outras quatro seleções também já caíram na primeira fase do Mundial quando defendiam a manutenção do título. Relembre abaixo:

- Brasil em 1966

Após vencer a Bulgária na estreia, a seleção perdeu para Hungria e Portugal, ficando em 3º no grupo.

- França em 2002

Com duas derrotas e um empate, ficou em último no grupo, que ainda contava com Senegal, Uruguai e Dinamarca.

Zidane chora na desclassificação da França em 2002. (Foto: Reprodução)

- Itália em 2010

A tetracampeã foi eliminada da Copa na África do Sul após dois empates -Paraguai e Nova Zelândia- e uma derrota para a Eslováquia.

Itália foi eliminada da Copa na África do Sul após dois empates. (Foto: Reprodução)



- Espanha em 2014

Chegou como uma das favoritas ao título no Brasil. Em campo, porém, sofreu uma goleada para a Holanda por 5 a 1 e outra derrota para o Chile por 2 a 0. Já eliminada, encerrou sua participação com uma vitória sobre a Austrália por 3 a 0 e a terceira colocação no grupo.

Espanha sofreu uma goleada para a Holanda por 5 a 1 na Copa de 2014. (Foto: Getty Images)



Folhapress