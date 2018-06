O zagueiro Thiago Silva será novamente capitão da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (21), o técnico Tite anunciou que o zagueiro vai usar a braçadeira no duelo desta sexta (22), diante da Costa Rica, pela segunda rodada do Grupo E.

Esta será a segunda vez que Thiago é capitão desde que Tite assumiu o comando da seleção brasileira. A primeira foi em 9 de junho de 2016, quando o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, em amistoso na Austrália. O único revés até agora sob o comando do treinador.

"Depois de um período fora das convocações, de ter retornado a um alto nível aqui dentro, foi um momento muito especial. Hoje gostaria de dar sequência ao meu trabalho, juntamente com a equipe", afirmou o zagueiro.

Quatro anos após queda e choro, Thiago Silva volta ser capitão em Copa. (Foto: Reprodução/Instagram)



No Mundial 2014, Thiago Silva foi um dos protagonistas da seleção que ficou marcada pela derrota por 7 a 1 contra a Alemanha. Capitão do time naquele torneio, ele não jogou a semifinal diante dos alemães por cartão bobo, levado nas quartas, contra a Colômbia.

No lance, Thiago Silva entrou na frente do goleiro Ospina em uma reposição de bola, impedindo, a jogada, o que não é permitido pelo regulamento. Acabou punido com o cartão amarelo, seu segundo na Copa.

Antes, havia levado outro após falta dura em Chicharito, contra o México, na fase de grupos.

Outro momento marcante de Thiago Silva na Copa do Mundo de 2014 aconteceu nas oitavas de final, diante do Chile. O zagueiro se recusou a bater uma das cobranças de pênalti, ao qual assistiu de costas e foi às lágrimas, o que gerou muitas críticas, já que o jogador era o capitão da equipe e deveria ter melhor controle emocional.

O jogador, mesmo assim, minimizou o que ficou no passado.

No Mundial 2014, Thiago Silva foi um dos protagonistas da seleção que ficou marcada pela derrota por 7 a 1 contra a Alemanha. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



"Fico bastante tranquilo com relação a isso. É dar o máximo para a seleção brasileira, independentemente de estar com a braçadeira ou não. A gente consegue dividir essa responsabilidade dentro de campo. Temos características diferentes, mas estamos muito bem servidos, desde que seja decidido pelo homem", disse Thiago Silva.

"Se nós pegássemos todo mundo que foi criticado na última Copa, teríamos terra arrasada e não teríamos nem a base dessa seleção. A vida não é assim. Coloquei uma lista de vários atletas importantes que teriam a maturidade. O Thiago é um deles", complementou o técnico Tite.

Após a Copa, Thiago Silva voltou a ser convocado apenas em novembro de 2014, por Dunga, mas não gostou de ser preterido como capitão -o escolhido foi Neymar. Acabou desabafando em entrevista, dizendo que estava triste porque parecia que tiraram alguma coisa que lhe pertencia.

Depois, já em 2015, o jogador voltou a ser criticado, desta vez por pênalti cometido na Copa América, nas quartas de final, que rendeu a derrota à seleção brasileira. Ficou, então, dois anos sem ser titular do time canarinho até Tite lhe dar nova chance, em junho do ano passado, contra a Argentina.

No total, são 5.866 minutos jogados pela seleção brasileira, distribuídos em 72 partidas e mais de 100 convocações. Ainda marcou cinco gols. Nesta sexta, o Brasil enfrenta a Costa Rica, às 9h, em São Petersburgo.

"A equipe está bem ciente do que vai enfrentar, um adversário de muita qualidade, que fez uma excelente Copa do Mundo no Brasil. Não começou tão bem, com derrota, mas estão loucos para dar volta por cima. Temos que estar preparados", finalizou Thiago Silva.

OS CAPITÃES DA ERA TITE

4 jogos: Daniel Alves;

3 jogos: Miranda;

2 jogos: Marcelo;

1 jogo: Paulinho, Casemiro, Marquinhos, Willian, Renato Augusto, Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Alisson, Gabriel Jesus, Filipe Luís, Fernandinho e Robinho.

Folhapress