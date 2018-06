Expulso aos 3min do primeiro tempo na derrota da Colômbia por 2 a 1 para o Japão, na terça-feira (19), o meia Carlos Sánchez teria recebido ameaças nas redes sociais. Segundo informações da BLUE Radio, emissora colombiana, a polícia investiga o caso.

Polícia colombiana investiga ameaças contra meia expulso na estreia. (Foto: Getty Images)



"É melhor não voltar para a Colômbia porque a morte te espera, tem 24 horas para levar sua família ou se arrependerá", escreveu um usuário ao jogador no Twitter.

O colombiano levou o cartão vermelho direto após interceptar com a mão uma finalização do meia japonês Shinji Kagawa. O árbitro da partida ainda anotou pênalti, convertido em gol pelo atleta do Japão.

Sánchez tem 32 anos e 81 jogos com a camisa da seleção da Colômbia. Ele jogou a última temporada pelo Espanyol, da Espanha.

Em 1994, o zagueiro colombiano Andrés Escobar foi morto após discussão em um bar de Medellín. Ele fez um gol contra na derrota por 2 a 1 para os Estados Unidos. A Colômbia foi eliminada do Mundial daquele ano ao perder duas partidas e vencer apenas uma.

Folhapress